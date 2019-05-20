ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в непризнанной Осетии уничтожили командные пункты условного противника
|17:15 01.07.2019
|Южная Осетия
Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии совместно с подразделениями Вооруженных сил республики отработали совместные действия в составе разведывательно-огневых контуров.
На полигоне Дзарцеми артиллеристы российского соединения выполнили боевые стрельбы из 152-мм самоходных артиллерийских орудий «Акация» и 120-мм минометов «Сани». Наведение и корректирование артиллерийского огня осуществлялись во взаимодействии с командным пунктом Вооруженных сил непризнанной Осетии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Всего было выполнено свыше 60 огневых задач по уничтожению огневых позиций и военных объектов условного противника на удалении более 25 км. После каждого залпа артиллеристы совершали противоогневой маневр и перемещались на запасные огневые позиции.
Также в составе РОК во взаимодействии с артиллеристами выполняли свои задачи по предназначению разведчики, связисты и военнослужащие расчетов беспилотной авиации российского соединения.
Всего в учении приняли участие более 1,2 тыс. российских и южноосетинских военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.
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