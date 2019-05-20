ЮВО: Экипажи «Аллигаторов» и «Ночных охотников» уничтожили цели на дальних расстояниях
|21:00 01.07.2019
|Россия
В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов экипажи армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа в Краснодарском крае отработали приемы уничтожения объектов условного противника.
Пилоты ударных и транспортно-боевых вертолетов совершили несколько учебно-боевых вылетов с применением ракетного и пушечного вооружения по различным мишеням, имитирующим вертолеты и бронетехнику условного противника на удалении до 3-х километров, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Пуском неуправляемых авиационных ракет (НАР) и стрельбой из авиационных пушек вертолетчики выполнили огневые задачи по уничтожению объектов и живой силы условного противника на полигоне Копанской.
В учебно-тренировочных полетах было задействовано до 20 ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35, Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».
Также экипажи отработали элементы простого и сложного пилотирования днем и ночью, действия в составе звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель в различном диапазоне высот.
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