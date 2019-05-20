З червня по всій Україні почали працювати освітні центри Крим-Україна та Донбас-Україна, які працюватимуть до 27 вересня.

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“З червня по всій Україні почали працювати освітні центри Крим-Україна та Донбас-Україна. Їх робота триватиме до 27 вересня. Освітні центри працюють в Україні з 2016 року. За цей час кількість студентів, які скористалися процедурою спрощеного вступу суттєво збільшилося. Наприклад, у 2016 році таких вступників було менше 1 тисячі, наразі їх майже 2 тисячі”, — сказала Гриневич.

За її словами, важливо, що вступивши через освітній центр жителі окупованого Донбасу та Криму зможуть отримати диплом, який буде визнаватися в Україні та світі.

Нагадаємо, з 3 червня, по всій Україні почали роботу освітні центри (ОЦ) “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”.