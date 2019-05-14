Туристы из Китайской народной республики отправятся в круиз по портам российского Причерноморья на российском лайнере "Князь Владимир".

Об этом сообщил председатель "комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму" оккупационной власти Крыма Алексей Черняк, передает ТАСС.

"Туристы из Китая очень любят путешествовать по миру, любят и Крым. Осень для них самый комфортный период. Поэтому осенью, в октябре будут рейсы к нам на теплоходе "Князь Владимир" с китайскими туристами", - сообщил Черняк.

Со слов Черняка, китайских туристов интересует не пляжный отдых, а исторический, гастрономический и познавательные виды туризма. Черняк добавил, что интерес к отдыху в оккупированном Крыму, несмотря на санкции, проявляют туристы в том числе из стран ЕС, США и Канады. Он напомнил, что в 2018 году Крым посетили туристы из 144 стран мира.

Черняк добавил, что после аннексии Крыма Россией турпоток в регион вырос на 76%.

Ранее оккупанты сообщили, что оккупированный Крым в 2018 году посетило 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Оккупационные власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.