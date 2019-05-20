В Офісі президента назвали неприйнятною пропозицію РФ щодо моряків, але хочуть компромісу

16:15 01.07.2019   Крым

В Офісі президента зазначають, що пропозиція Росії про передачу захоплених нею моряків за умови письмових гарантій їхнього кримінального переслідування є неприйнятною, але вважають, що компроміс можна знайти у переговорах.

Про це сказав 1 липня керівник ОПУ Андрій Богдан, критикуючи дії МЗС, інформує Українська правда з посиланням на сайт глави держави.

Богдан підкреслив, що процедура повернення моряків, яку пропонувала РФ, не є прийнятною для України, однак у процесі переговорів сторони можуть знайти компроміс – без шкоди для інтересів нашої держави.

"Крим – це Україна, ми боремося за повернення Криму під нашу юрисдикцію. Крім процедури, яку пропонує Російська Федерація, яка не є прийнятною для України, існують інші процедури. У переговорному процесі можна досягнути компромісу й повернути наших громадян в Україну", – сказав Богдан, не уточнивши суті компромісу.

Богдан також розповів про лист президента Володимира Зеленського прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Детальніше про цей скандал можна почитати у статті "Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна".

Нагадаємо, згідно з рішенням Міжнародного трибуналу з морського права Росія мусить негайно звільнити українських моряків, захоплених у полон російськими військовими у Керченській протоці у листопаді минулого року.

26 червня в МЗС України повідомили про отримання ноти від російської сторони, в якій міститься готовність передати моряків Україні за умови надання українською стороною письмових гарантій їхнього кримінального переслідування відповідно до російського законодавства.

Відмова МЗС від такої пропозиції викликала гостре невдоволення у президента Володимира Зеленського, який звинуватив голову МЗС Павла Клімкіна у самочинних діях.

Спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер назвав таку пропозицію РФ пасткою.

1 липня Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".



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