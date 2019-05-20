Одну з локацій «Сі-Бриз» довелося змінити через вимогу Росії
|15:15 01.07.2019
|Украина
Одну з локацій морського компонента українсько-американських командно-штабних навчань «Сі-Бриз-2019», які стартують 1 липня на півдні України, довелося змінювати буквально напередодні навчань через попередження з боку Росії.
Про це повідомив під час відкриття навчань командувач ВМС Збройних сил України Ігор Воронченко, передає Радио Свобода.
«Напередодні навчань ми отримали повідомлення про закриття однієї з ділянок Чорного моря. Ви дивуєте нас, втім ми звикли до такої поведінки Росії, але ви також дивуєте міжнародних партнерів. Ми змінили район навчань, ми не зобов’язані були діяти саме в тому районі. Будемо укріплювати навички з виконання задач на морі, в повітрі та на суші разом із нашими партнерами», – заявив адмірал.
Керівник навчань від США, командир тактичного з’єднання «65» капітан 1-го рангу Метью Ліман заявив, що, на його думку, найважливішим компонентом навчань цього року є саме ускладнення організації й координація спільних зусиль.
«Ми повинні пам’ятати, що навчання «Сі Бриз-2019», які розпочинаються сьогодні, готували протягом останнього року. Впродовж цього року представники 19 країн брали участь у плануванні навчань, відвідували Київ та Одесу. В 2019 році вперше в історії навчань братиме участь новий американський катамаран (американське судно забезпечення USNS Yuma, спущене на воду в 2016 році),» – сказав Ліман.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він також зазначив, що завдяки цим навчанням американській флот вчиться виконувати бойові задачі в Чорному морі разом із партнерами. Капітан також наголосив, що ще до початку навчань цього року американські й українські морські піхотинці провели спільні навчання, які він оцінив дуже високо.
З українського боку навчаннями керує перший заступник командувача ВМС, контр-адмірал Олексій Неїжпапа. За його словами, головним сценарієм навчань є дія багатонаціональних сил, операція з безпеки у кризовому районі.
Спочатку операцію будуть планувати, потім кораблі вийдуть у море для злагодження у складі груп і проведуть спільні тренування. Після цього операцію будуть проводити по усіх трьох компонентах. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, контр-адмірал також зазначив, що багатонаціональні навчання вже давно допомагають морякам переходити на стандарти Північноатлантичного альянсу. Згідно із українською воєнною доктриною, Збройні сили мають повністю перейти на стандарти НАТО в 2020 році.
«Військово-морські сили трішки йдуть на крок вперед, оскільки наше командування ще з 2016 року на навчаннях «Сі-Бриз» відпрацьовує планування збройними силами виключно за стандартами НАТО. У тому числі цього року морське командування буде виконувати обов’язки штабу багатонаціональних сил, який сформований згідно зі стандартами НАТО, і буде використовувати відповідні документи щодо планування й управління виключно за стандартами НАТО», – заявив Неїжпапа.
«Сі-Бриз» – це щорічні багатонаціональні навчання, які проводять із 1997 року, їх організовують США й України. До анексії Криму в 2014 році навчання проходили в тому числі і на території півострова. Основні цілі навчань – підготовка багатонаціональних сил щодо проведення операції безпеки у кризовому регіоні, відпрацювання за стандартами НАТО міжнародної операції з встановлення і забезпечення зони безпеки судноплавства, відпрацювання взаємодії з кораблями.
Навчання «Сі-Бриз-2019» триватимуть до 12 липня в Одесі й Миколаївській області. Крім українських й американських військових, у відпрацюванні завдань на суші, на воді та в повітрі братимуть участь військові з Великої Британії, Грузії, Греції, Данії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини, Швеції, Франції та Естонії. Загалом вести спільні бойові дії навчатимуться близько 3000 осіб.
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