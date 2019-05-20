В СИЗО Симферополя оккупанты ввели карантин из-за кори
|20:00 01.07.2019
|Крым
В СИЗО №1 в Симферополе среди заключенных выявили несколько случаев заболевания корью.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по РК и Севастополю, пишет РИА Новости.
"В связи с выявлением случаев заболевания корью в СИЗО-1 города Симферополя на ряд камер наложен карантин. В соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации в следственном изоляторе проводятся противоэпидемические мероприятия. Контактным лицам проведена иммунизация против кори", — рассказали в управлении.
В оккупационном ведомстве подчеркнули, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и выполнение противоэпидемических мероприятий контролируется Главным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФСИН России.
Напомним, тяжелобольной политзаключенный Эдем Бекиров находится в медсанчасти симферопольского СИЗО, куда помещают больных корью. У крымского татарина нет иммунитета к этой болезни, вероятность его инфицирования очень высока.
Корь — высококонтагиозное заболевание. Не болевшие корью и не привитые против этой нозологии при контакте с больной корью заболевают практически в 100% случаев.
Ще на цю тему:
Новости курорта: В Севастополе увеличат число патрулей на улицах в связи с обилием пьяных граждан
Крымские отели начинают штрафовать за отсутствие «звездности»
Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК
Оккупационные власти оценили "упущенную выгоду" от украинского Крыма в 2,5 трлн рублей
Уровень загрузки оборонных предприятий в оккупированном Крыму не дотягивает до половины
Суд обязал РФ выплатить крупную компенсацию крымской журналистке
В оккупированной Феодосии закрывают последний вуз
Український політв’язень Балух знову оголосив голодування — лист