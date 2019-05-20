В СИЗО №1 в Симферополе среди заключенных выявили несколько случаев заболевания корью.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по РК и Севастополю, пишет РИА Новости.

"В связи с выявлением случаев заболевания корью в СИЗО-1 города Симферополя на ряд камер наложен карантин. В соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации в следственном изоляторе проводятся противоэпидемические мероприятия. Контактным лицам проведена иммунизация против кори", — рассказали в управлении.

В оккупационном ведомстве подчеркнули, что соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и выполнение противоэпидемических мероприятий контролируется Главным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФСИН России.

Напомним, тяжелобольной политзаключенный Эдем Бекиров находится в медсанчасти симферопольского СИЗО, куда помещают больных корью. У крымского татарина нет иммунитета к этой болезни, вероятность его инфицирования очень высока.

Корь — высококонтагиозное заболевание. Не болевшие корью и не привитые против этой нозологии при контакте с больной корью заболевают практически в 100% случаев.