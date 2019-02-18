Россия готова продать Азербайджану многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 и многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35.

Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на AzeriDefence.

По информации издания, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) РФ организовала представителям министерства обороны Азербайджана презентацию вышеуказанных машин на полях пятого международного военно-технического форума «Армия-2019».

«На полях «Армия-2019» Азербайджану презентована обновленная модель военно-транспортного самолета Ил-76MD-90A, Су-34 и Су-35. Мы готовы приступить к переговорам по вопросам экспорта в Азербайджан этих моделей», — сказал изданию представитель ОАК.

По словам собеседника издания, ОАК ранее предлагал Азербайджану Су-30СМ и Миг-35. «Однако, Азербайджан не сделал какой-либо выбор по указанным моделям»,- отметил он.