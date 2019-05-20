Ще одна країна Європи може призупинити членство в ПАРЄ через повернення Росії

19:00 01.07.2019   Россия

У парламенті Естонії планують поставити на голосування питання про участь країни у подальшій роботі Ради Європи.

Рада уповноважених Консервативної народної партії Естонії (EKRE) запропонувала поставити у парламенті на голосування питання про подальшу участь делегації країни в роботі Ради Європи через відновлення делегації Росії у Парламентській Асамблеї ради, повідомляє ZN,UA.

"Право голосу Росії у Раді Європи було відновлено під вольовим керівництвом провідних країн Європи, незважаючи на те, що Кремль ігнорував резолюції ПАРЄ щодо Криму і України, і продовжує порушувати міжнародне право та статут Ради Європи... Ми вважаємо, що Естонія має призупинити участь в організації, яка втратила свій моральний авторитет. Рішення про те, чи продовжувати або припинити роботу в Раді Європи, має приймати не тільки уряд Естонії, але і депутати парламенту", – сказано у заяві, прийнятій на засіданні естонських консерваторів у місті Пярну.

Також консерватори відзначають, що Естонія не повинна реагувати на повернення Росії до ПАРЄ символічно. У цьому їхня позиція не збігається з позицією прем'єр-міністра Естонії Юрі Ратаса, який заявляв, що Естонії не варто залишати ПАРЄ через повернення Росії. Проте Консервативна партія Естонії входить до складу правлячої коаліції – їй належить п'ять міністерських портфелів з 15 і 19 депутатських місць у парламенті з 101.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня ПАРЄ зняла санкції делегації з Росії без будь-яких додаткових умов. "За" резолюцію проголосували 118 делегатів, "проти" — 62, і 10 осіб утрималися. Резолюцію в повному складі підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини. Проти в повному складі проголосувала делегація України і Грузії, а також більшість делегатів від Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Британії і Швеції.

Наступного дня ПАРЄ поновила повноваження російської делегації в повному обсязі. Після цього українська делегація покинула ПАРЄ. До демаршу України також приєдналися представники Польщі, Словаччини, Грузії, Литви, Латвії та Естонії.

Українська та грузинська делегації оскаржили рішення про повернення РФ до ПАРЄ. Також делегація України відмовилася від участі в роботі ПАРЄ і попросила Верховну Раду терміново розглянути це питання. 



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