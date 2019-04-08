Посол України в Грузії та колишній заступник міністра оборони України Ігор Долгов розцінює повернення Росії право голосу в Раді Європи як зраду європейської демократії і європейських цінностей.

Він упевнений, що політична еліта Ради Європи скоро зрозуміє, яку велику помилку вона зробила. Про це повідомляє “Грузия-Online”, передає УНН.

“Те, що відбулося в Страсбурзі, є подією, за яку буде соромно європейським депутатам, — тим, хто підтримав Росію. Ми задоволені тим фактом, що Грузія і Україна, разом з країнами Балтії та Польщею, одностайні в цій ситуації. Реально, Російська Федерація купила в Раді Європи індульгенцію за 70 мільйонів євро і заплатила гроші за пролиту кров грузин і українців. Росія заплатила суму за окупацію Абхазії і Цхінвальського регіону, анексію Криму, війну на Донбасі. Громадяни України, прикордонники, які сьогодні відбувають покарання в російських в’язницях незаконно, вони знаходяться в полоні і Росія заплатила за це криваві гроші”, — заявив український дипломат.

За словами посла, не випадково, що за повернення Росії проголосували ті країни, частина уряду яких близька з Володимиром Путіним.

“Ця організація заснована на трьох цінностях — справедливість, права людини і верховенство закону. Назвіть мені бодай якусь цінність, яку носить Росія?! Ні першу, ні другу, ні третю сьогоднішня Російська Федерація не задовольняє. З боку Ради Європи це — зрада принципів і європейської демократії. Не випадково, що за повернення Росії проголосували ті країни, частина уряду яких близька з Володимиром Путіним, а проти пішли всі ті країни, які хоч раз ставали метою російської агресії. Ми знаємо, ми розуміємо, яка небезпека йде від Кремля”, — заявив Ігор Долгов.

Проти повернення права голосу Російської Федерації були Грузія, Україна, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Швеція та Велика Британія.

“Ви прекрасно бачили, яка реакція була у народу, коли нахабний депутат Держдуми Гаврилов прибув до Грузії. Я хочу звернутися до Росії — Грузії і Україні ні до чого ваше опікунство. Дайте нам спокій, ми самі розберемося з нашими справами і краще залишити нас у спокої! Нам не потрібні такі друзі як ви!”- каже український дипломат.

Зазначимо, Канада також не схвалила повернення Росії в ПАРЄ.

Нагадаємо, Міністр МЗС України Павло Клімкін порадив не шукати логічних виправдань поверненню Росії в ПАРЄ.