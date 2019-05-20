В Новороссийске ловили подводных диверсантов условного противника

18:30 01.07.2019   Россия

В рамках учений военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Новороссийской военной морской базы Черноморского флота страны-агрессора отразили атаку подводных диверсантов на объекты пункта базирования кораблей.

По замыслу учения, в ходе проведения осмотра подводной части корпусов кораблей и гидротехнических сооружений, водолазами отряда ПДСС была обнаружена группа условных диверсантов, которая планировала совершить диверсию на объектах Новороссийской ВМБ. В результате слаженных действий подводных пловцов и экипажей противодиверсионных катеров «Грачонок» и «Раптор», диверсанты были нейтрализованы, сообщает прес-служба Минобороны России.

Также в ходе учения военнослужащие отряда ПДСС отработали водолазные спуски на различные глубины в различное время суток, элементы подводного ориентирования в условиях плохой видимости и действия по оказанию помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести.

Фото МО РФ



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