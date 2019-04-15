Буксирна компанія P&O Maritime Ukraine в суботу, 29 липня, виконала проводку і швартування швидкохідного транспортно-десантного катамарана USNS Yuma Військово-морських сил (ВМС) США в Одеському морському порту.

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

«Буксири P&O Star і P&O Balqis пришвартували новітній швидкохідний транспортно-десантний катамаран Військово-морських сил США USNS Yuma (...) Yuma доставив в Україну підрозділ американських морських піхотинців, які візьмуть участь у міжнародних військово-морських навчаннях Sea Breeze 2019. Найближчим часом до порту зайде ще один корабель ВМС США — ракетний есмінець USS Carney DDG64», — зазначила прес-служба.

USNS Yuma — восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспортно-десантний катамаран класу Spearhead. Потужність чотирьох дизельних двигунів — 86 тис. кінських сил, максимальна швидкість — 43 вузла. Повна водотоннажність — 2,4 тис. тонн. Забезпечує транспортування 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, в тому числі — танки і бойову техніку. Осадка — близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

P&O Maritime Ukraine оперує власним буксирним флотом у морських портах «Південний» та «Чорноморськ» і Одеському морському порту. У складі флоту є буксири льодового класу. Всі буксири працюють під українським прапором.

P&O Maritime — глобальний оператор портових послуг, створений у Великобританії в 1834 році. Надає різні портові послуги в усьому світі. Володіє власним флотом з буксирів, швартових суден, науково-дослідних суден, пасажирських і круїзних лайнерів. У 2006 році компанію придбав глобальний портовий оператор DP World.



Фото: dumskaya.net