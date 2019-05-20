Активісти російської ініціативи «Стратегія-30» вийшли на щомісячні поодинокі пікети на підтримку українських політв’язнів з вимогою негайного їх звільнення.

Цього разу пікетувальники нагадали, в тому числі, про долю українських моряків, захоплених біля берегів Криму, українському активіста Володимира Балух, який голодує в ув’язненні, українського режисера Олега Сенцова, заарештованих активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність», повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Одна з учасниць одиночних пікетів Віра Лаврешина розповіла, що люди, які проходили повз активістів, «були на рідкість комунікабельні, розпитували без сарказму і отрути, багато фотографували».

«Молодь, звичайно, в першу чергу. Про режисера Сенцова і арешт українських моряків знають всі, хто регулярно сидить в інтернеті. Співчувають, кажуть, що набридли війни, у нас, мовляв, одні вороги кругом. Не випадково Путін так боїться молоді», – заявила Лаврешина.

В рамках акції «Стратегія-30» російські опозиційні активісти щомісяця 30 числа проводять «День політв’язнів». Вони виходять на мирні пікети і акції з вимогами звільнення політв’язнів, припинення російської агресії щодо України, деокупації Криму.