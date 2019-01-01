Специалисты оккупационной структуры «Россельхозцентр» выявили в Джанкойском районе Крыма два очага распространения опасного стадного насекомого-вредителя из семейства саранчовых - итальянского пруса.

Об этом сообщает пресс-служба «Россельхозцентра» по оккупированному Крыму, пишет Черноморская безопасность.

«Итальянский прус зафиксирован на непаханых полях и в плодовом саду Джанкойского района на площади 9 га. Средняя численность насекомого составила 10, максимальная - 30 имаго на квадратный метр», - говорится в сообщении пресс-службы.

Оккупанты рекомендуют руководителям сельхозпредприятий проводить постоянный мониторинг посевов и в случае обнаружения очага распространения вредителя провести обработку разрешенными к применению препаратами.

Итальянский прус - насекомое, которое уничтожает посевы зерновых злаков, бобовых, свеклы, пасленовых. Наносит вред овощным и эфироносным культурам, молодым растениям различных плодовых, ягодных и лесных древесных и кустарниковых пород, винограду, а также пастбищам и сенокосным угодьям.

Ранее сообщалось, что в июне в трех районах оккупированного Крыма обнаружен новый для полуострова вид стадного вредителя вредителя - мароккская саранча. Сельхозугодия Белогорского, Джанкойского и Первомайского районов «захвачены» крылатыми вредителями.

Фото с сайта ЧБ