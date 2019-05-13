Профільний комітет припинив роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії

16:30 01.07.2019   Украина

Парламентський комітет із закордонних справ призупинив участь постійної делегації в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) до отримання висновків Венеціанської комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на засіданні комітету в понеділок, 1 липня, у Києві.

"Ми пропонуємо припинити роботу української делегації в ПАРЄ до висновків Венеціанської комісії і рекомендувати не відновлювати роботу до виконання найважливіших моментів, які були у всіх резолюціях, прийнятих ПАРЄ за останні п'ять років", - сказав він.

Нардеп пояснив, що РФ має без жодних умов звільнити українських військових моряків, захоплених у полон РФ, і політичних ув'язнених, які перебувають на територіях Росії, в окупованих Криму та Донбасі.

Ар'єв зазначив, що РФ також має забезпечити права кримських татар.

Комітет також звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням відкликати запрошення для спостерігачів ПАРЄ на дострокові парламентські вибори в Україні 21 липня.

За словами очільниці комітету Ганни Гопко, РФ має виконати сім резолюцій.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання.



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