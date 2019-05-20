От команды президента Владимира Зеленского нет сигналов к тому, что они хотят слышать от крымских татар их предложения по деоккупации Крыма.

Об этом в эфире телеканала ATR сказал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

«Мы всегда очень чувствительно относились к процессам, по которым можно судить, что нас подвесили. И если должностное лицо в этой команде (команде президента, — ред.) говорит, что Крым не находится на повестке СНБО — это очень серьезный сигнал, последствия которого уже видны», — сказал Чийгоз.

По его словам, со сменой власти в стране, существенно изменилась риторика относительно аннексированного полуострова.

«Нет сигналов того, что новая команда, новый президент хотели бы с первых уст услышать все наши переживания, наши действия и нашу помощь в вопросах Крыма. Предыдущий президент это слышал и по всем вопросам шли консультации. И многие международные форумы проходили при нашем активном участии. Потому, что Крым — это один из самых важных, сильных аспектов будущего Украины и ее независимости».

Ахтем Чийгоз отметил, что не слышит от Зеленского посылов для народа, для страны, для мира, которые слышал ранее.

«Украина не состоится как полноценное независимое государство без Крыма. Это же не просто лозунг. Это суть строительства политики независимости Украины. Этим меседжем мы всегда давали надежду и уверенность нашим сотням тысяч граждан на оккупированной территории — спустя пять лет не снизить сопротивление фашистским оккупантам в лице России», — отметил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа.

«То же сейчас и на востоке, где тысячи погибших с оружием в руках, которые защищали свою Родину. И следом приходят еще тысячи. На такую битву и такую борьбу обязаны вдохновлять власти и особенно тот, которого мы называем главнокомандующим, основным лидером, полководцем в этой войне», — добавил Чийгоз.