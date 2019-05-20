Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що підтримує у перспективі надання Придністров'ю автономії за прикладом Гагаузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ziarul de Gardă.

"Ми знаємо рішення, але водночас ми розуміємо, що це рішення не може бути реалізованим негайно — возз'єднання країни аналогічно відносинам, які ми маємо з гагаузькою автономією. Це було б рішенням для Придністров'я", - сказала вона.

Санду назвала федералізацію поганим рішенням для врегулювання придністровського конфлікту. Це, на її думку, призвело б до посилення впливу Росії в Молдові.

Прем'єр-міністр також зазначила, що питання Придністров'я повинні вирішувати не лише парламентарі, а всі громадяни.

Раніше віце-прем'єр РФ Дмитрій Козак, який є спецпредставником президента Путіна з питань співпраці з Молдовою, заявив, що молдовський олігарх, екслідер Демократичної партії Влад Плахотнюк запропонував проросійській Партії соціалістів створити спільну коаліцію і, зокрема, врегулювати придністровський конфлікт шляхом федералізації Молдови.

За словами Плахотнюка, саме Росія, зокрема Козак, пропонував йому вирішити придністровський конфлікт через федералізацію республіки.