В ходе тренировок по развертыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" Черноморского флота страны-агрессора выполнили электронные пуски ракет по морским целям.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора, пишет РИА Новости.

"Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бастион" и "Бал" из состава береговых ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота совершили марш в позиционные районы для выполнения тренировок по развертыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению. Мероприятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота в летнем периоде обучения. В назначенных районах личный состав БПКРК "Бастион" и "Бал" проводит тренировки по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша. Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на позициях в разных ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", — говорится в сообщении.

Тренировки нацелены на "совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику".

Мероприятия проводятся в "позиционных районах" аннексированного полуострова и Кавказского побережья.

Всего задействовано более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.