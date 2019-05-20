Ракетные комплексы ЧФ оккупантов отрабатывают удары по морским целям
|15:00 01.07.2019
|Крым
В ходе тренировок по развертыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" Черноморского флота страны-агрессора выполнили электронные пуски ракет по морским целям.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора, пишет РИА Новости.
"Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бастион" и "Бал" из состава береговых ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота совершили марш в позиционные районы для выполнения тренировок по развертыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению. Мероприятия проводятся в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота в летнем периоде обучения. В назначенных районах личный состав БПКРК "Бастион" и "Бал" проводит тренировки по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша. Экипажи стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на позициях в разных ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия", — говорится в сообщении.
Тренировки нацелены на "совершенствование навыков военнослужащих в выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки и проведению электронных пусков ракет по условному противнику".
Мероприятия проводятся в "позиционных районах" аннексированного полуострова и Кавказского побережья.
Всего задействовано более 30 единиц техники и около 100 военнослужащих.
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