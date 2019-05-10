Миколаївська філія «Аскет Шиппінг» розпочала перевалку зерна врожаю 2019 року

14:40 01.07.2019   Украина

Миколаївська філія компанії «Аскет Шиппінг» відвантажила перші суднові партії зерна врожаю 2019 року.

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

Минулого тижня компанія завантажила на судна Princess Dina та Kaleli Ana по 5,5 тис. тонн пшениці. Навантаження здійснювалося на причалі ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера». Призначення вантажів — Ліван.

Згідно з повідомленням, склад Миколаївської філії компанії прийняв понад 50 тис. тонн зернових вантажів. «Станція завантаження автотранспорту працює цілодобово, вантажі надходять із великою інтенсивністю, обробляємо по 150 автомобілів на добу. Привозять ячмінь, пшеницю з Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Кіровоградської та Дніпровської областей», — повідомив директор Миколаївської філії Кирило Паливода.

Минулого тижня бердянська філія «Аскет Шиппінг» розпочала прийом перших партій зерна врожаю 2019 року. «Прийомка нового врожаю йде повним ходом (...) Прийняли понад 26 тис. тонн ячменю і пшениці», — повідомила директор бердянського філії компанії Вікторія Абрєєва.

ТОВ «Аскет Шиппінг» (створена в 2007 році) працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах. Є портовим оператором Бердянського морського порту. Компанія в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 — червень 2018) здійснила перевалку близько 2 млн тонн зернових вантажів.

Миколаївська філія компанії надає комплекс послуг із експедирування морських вантажів, забезпечуючи приймання на припортові склади, зберігання, відвантаження та транспортування вантажу в порт, сертифікацію вантажів, оформлення митних і інших документів, необхідних при експортній відправці вантажу. Добові потужності філії з відвантаження зернових складають до 10 тис. тонн на одне судно і до 13 тис. тонн на два судна одночасно.

Філія здійснює накопичення і відвантаження суднових партій зернових вантажів із власного терміналу, а партій соняшникового шроту — зі спеціалізованого порту «Ніка-Тера». Протягом минулого сезону, миколаївська філія перевалила близько 0,9 млн тонн вантажів через власний склад і близько 300 тис. тонн через термінали партнерів — «Ніка-Тера» і «Єврозовнішторг».



Ще на цю тему:

18:00 26.06.2019
ТІС забезпечив половину вантажоперевалки порту «Південний»
18:10 18.06.2019
У січні-травні морпорти збільшили контейнерооборот на 18,4%
15:46 13.06.2019
У січні-травні морпорти збільшили вантажообіг на 13%
18:01 05.06.2019
Контейнерооборот у портах з початку 2019 року перевищив 5 млн тонн
14:01 05.06.2019
У травні Маріупольський порт наростив перевалку будматеріалів, чавуну і зерна
19:31 28.05.2019
«Ніка-Тера» отримала міжнародний сертифікат на перевалку кормової продукції
18:01 20.05.2019
У січні-квітні морпорти збільшили контейнерооборот на 18,6%
08:31 14.05.2019
Морський вантажопотік в Україні з початку року зріс на 12% / Інфографіка
16:31 10.05.2019
Порт «Чорноморськ» розпочав обслуговування регулярного сервісу EML / Фото
16:01 10.05.2019
Одеський порт прийняв перший танкер із турецьким дизпальним
10:21 06.05.2019
За квартал фінрезультат Одеського порту перевищив плановий показник на 64%
18:01 03.05.2019
Мариупольский порт за шесть дней отправил семь судов с металлом
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:15 01.07.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в непризнанной Осетии уничтожили командные пункты условного противника
11:40 01.07.2019
Военнослужащие стран и партнеров НАТО проходят курс горной подготовки в Грузии
10:55 01.07.2019
У Грузії на курорті Бахмаро випав сніг
21:00 27.06.2019
Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари после рекордного падения, вспомнил пример Украины
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 01.07.2019
У Молдові розглядають можливість призначення Генпрокурором іноземця
15:30 01.07.2019
Прем'єрка Молдови підтримала ідею надання Придністров'ю автономії
14:15 29.06.2019
США не давали гарантій безпеки екслідеру Молдови
18:52 27.06.2019
Додон заявил о возобновлении сотрудничества между парламентами РФ и Молдовы
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 01.07.2019
ЮВО: Экипажи «Аллигаторов» и «Ночных охотников» уничтожили цели на дальних расстояниях
19:15 01.07.2019
ЮВО: Военный комиссариат впервые направил на военную службу призывника-юнармейца
19:00 01.07.2019
Ще одна країна Європи може призупинити членство в ПАРЄ через повернення Росії
18:30 01.07.2019
В Новороссийске ловили подводных диверсантов условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 01.07.2019
Туреччина очікує прибуття перших систем С-400 протягом 10 днів
11:15 29.06.2019
Туреччина завдала удару по силах Асада та попередила Росію
09:52 26.06.2019
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему ППО
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 01.07.2019
Теплоход "Князь Владимир" привезет в оккупированный Крым туристов из Китая
20:00 01.07.2019
В СИЗО Симферополя оккупанты ввели карантин из-за кори
18:15 01.07.2019
Новости курорта: В Севастополе увеличат число патрулей на улицах в связи с обилием пьяных граждан
18:00 01.07.2019
Новітній корабель ВМС США до Одеського порту завела P&O Maritime
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд