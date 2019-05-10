Миколаївська філія компанії «Аскет Шиппінг» відвантажила перші суднові партії зерна врожаю 2019 року.

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

Минулого тижня компанія завантажила на судна Princess Dina та Kaleli Ana по 5,5 тис. тонн пшениці. Навантаження здійснювалося на причалі ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера». Призначення вантажів — Ліван.

Згідно з повідомленням, склад Миколаївської філії компанії прийняв понад 50 тис. тонн зернових вантажів. «Станція завантаження автотранспорту працює цілодобово, вантажі надходять із великою інтенсивністю, обробляємо по 150 автомобілів на добу. Привозять ячмінь, пшеницю з Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Кіровоградської та Дніпровської областей», — повідомив директор Миколаївської філії Кирило Паливода.

Минулого тижня бердянська філія «Аскет Шиппінг» розпочала прийом перших партій зерна врожаю 2019 року. «Прийомка нового врожаю йде повним ходом (...) Прийняли понад 26 тис. тонн ячменю і пшениці», — повідомила директор бердянського філії компанії Вікторія Абрєєва.

ТОВ «Аскет Шиппінг» (створена в 2007 році) працює в Бердянському, Маріупольському, Миколаївському, Одеському та Херсонському морських портах. Є портовим оператором Бердянського морського порту. Компанія в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 — червень 2018) здійснила перевалку близько 2 млн тонн зернових вантажів.

Миколаївська філія компанії надає комплекс послуг із експедирування морських вантажів, забезпечуючи приймання на припортові склади, зберігання, відвантаження та транспортування вантажу в порт, сертифікацію вантажів, оформлення митних і інших документів, необхідних при експортній відправці вантажу. Добові потужності філії з відвантаження зернових складають до 10 тис. тонн на одне судно і до 13 тис. тонн на два судна одночасно.

Філія здійснює накопичення і відвантаження суднових партій зернових вантажів із власного терміналу, а партій соняшникового шроту — зі спеціалізованого порту «Ніка-Тера». Протягом минулого сезону, миколаївська філія перевалила близько 0,9 млн тонн вантажів через власний склад і близько 300 тис. тонн через термінали партнерів — «Ніка-Тера» і «Єврозовнішторг».