На шельфі Чорного моря два родовища повністю розвідані й готові до експлуатаційного розбурення

14:20 01.07.2019   Украина

На шельфі Чорного моря два родовища нафтогазоносної зони біля острова Зміїний — Одеське і Безіменне — повністю розвідані й готові до експлуатаційного розбурення. 

Із них можна щорічно піднімати до 5 млрд куб. м газу і 1 млн т конденсату, пише ZN,UA.

Державна служба геології та надр сьогодні пропонує потенційним інвесторам через аукціон 26 тис. кв. км площ (враховуючи чорноморський шельф) для геологі чного вивчення з подальшим видобуванням, у своїй статті для DT.UA пише Світлана Ісаченко. За її словами, майже така ж територія вже належить власникам спецдозволів.

"Іноземні компанії бачать величезний потенціал нашої держави, готові вкладати великі кошти у сейсміку, пошукове буріння і розпочинати видобуток. Тому нам терміново потрібно впровадити, зокрема, механізми захисту ринку своєї робочої сили, гарантувати робочі місця своїм спеціалістам, як це зробили усі нафтогазові країни. Неприпустимо, коли висококваліфіковані українські фахівці, які свого часу підняли нафтогазовидобуток усього Західного Сибіру, які успішно працюють у передових нафтогазовидобувних компаніях світу, у власній країні не можуть знайти застосування своїм знанням і досвіду", — впевнений голова Держгеонадр Олег Кирилюк. 



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