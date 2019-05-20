Павло Гриб закликав владу зайнятися питанням політичних в’язнів.

Про це написано у зверненні незаконно ув’язненого в Росії Павла Гриба, оприлюдненого батьком Ігорем Грибом на сторінці в Facebook, передає УНН.

У своєму зверненні Павло Гриб звернувся до Президента України, парламенту та урядовців із закликом вплинути на його подальшу долю та долю інших політичних в’язнів в Росії. П. Гриб написав, що влада повинна змусити Росію піти на переговори стосовно полонених.

"Так далі продовжуватись не може і необхідно змусити ворога розпочати перемовини. Скільки має бути ще ув’язнено невинних ні в чому людей, щоб справа нарешті була? Дві, три, чотири сотні? Невже того мало є, що зламали життя і здоров’я стільком українцям? Раніше годі було уявити собі таке – ув’язнених більше сотні, а зараз аж страшно подумати – то вже є", - написав Павло Гриб.

Він підкреслив, що за жодних умов, за жодної влади, питання людських доль не має відкладатися, а обов’язок влади – звільнити полонених.

"…Нас змушують страждати, знущаються над нашою гідністю і нашим характером, провокують, всіляко тиснуть на нас, щоб ми здалися, зрадили і розчарувалися в тому за що боремось, у що віримо. Але не дивлячись на все, залишаємось вірними нашій ідеї і Батьківщині, за яку нам буде не шкода віддати найцінніше - наше життя", - додав він.

Також Павло Гриб закликав всіх небайдужих поширювати правду про понад 100 політичних в’язнів, які залишаються в застінках російських тюрем.

"Я закликаю і звертаюсь до всіх небайдужих до нашої долі українців – не залишайтесь осторонь і не забувайте в’язнів! Скажіть своє слово про нас - дома, на роботі, в соціальних мережах, в ЗМІ. Треба донести правду про переслідування патріотів України спецслужбами Московії!" - написав П. Гриб.

Батько Павла Гриба повідомив, що звернення Павла передала адвокат Марина Дубровіна під час зустрічі. "Записала і передала дружині", – уточнив І.Гриб.

Нагадаємо, Павло Гриб був викрадений із території Білорусі та засуджений в Росії до 6 років ув’язнення по звинуваченню у підготовці терористичного акту.