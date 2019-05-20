У Грузії на високогірному курорті Бахмаро випав сніг.



Про це повідомляє сайт Новини-Грузії, передає Главком.



«На високогірному курорті Бахмаро на заході Грузії, сьогодні, 1 липня, випав сніг», - йдеться в повідомленні.



За словами директора курорту Давида Саджая, сніг пішов напередодні пізно ввечері і продовжився в понеділок вранці.



Він також зазначив, що ні він сам, ні люди більш старшого покоління не пам'ятають, щоб в Бахмаро йшов сніг в липні.



Як додав Саджая, нині на курорті багато відпочивальників.



«Не можу сказати, що когось відлякав раптовий сніг - навпаки, багато хто зрадів», - сказав Саджая.



Курорт Бахмаро розташований в улоговині гір, вкритих вічнозеленими ялиновими і смерековими лісами, в регіоні Гурія. Курорт знаходиться на висоті близько 2 тисяч метрів над рівнем моря і відомий своїм цілющим кліматом.