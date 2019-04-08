Відбувся перший раунд консультацій у МЗС щодо ПАРЄ

10:30 01.07.2019   Украина

Після повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, Міністерство закордонних справ відкликав постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулебу на консультації, перший раунд який відбувся у п’ятницю.

Про те, що обговорювалось, розповів 28 червня в інтерв’ю УНН постійний представник при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"В дипломатії, виклик на консультації – це насамперед знак протесту через наявність якоїсь дуже глибокої кризи, глибокої проблеми у стосунках. Щоб ви розуміли, на прикладі українській практики, нашого посла в Росії викликали, коли відбувалась анексія Криму. Коли у нас відбувались проблеми с Сербією, пов’язані з оцінками, які серби дають ситуації в Україні – тоді відкликали посла на консультації в Україну. Тобто, це саме по собі є політичним меседжем: саме показати іншій стороні: «ви нас настільки дістали, що ми навіть відкликаємо свого посла". Меседж саме такий", - розповів дипломат.

Він повідомив, що прибув у п’ятницю на перший раунд консультацій щодо ситуації в асамблеї, який відбувся в Міністерстві закордонних справ.

"Ми з колегами на робочому рівні проговорили кроки, які ми будемо обговорювати надалі вже з керівництвом МЗС, з парламентом, з Адміністрацією Президента. Консультації означають багато раундів обговорення питання вироблення цілісної політики", - зазначив Кулеба.

З його слів, наразі невідомо, скільки триватиме відкликання постійного представника.

"Теоретично я можу й не повернутись, але можливо й повернуся. Тоді питання тільки в тому, коли саме завершиться моє відкликання. Це може тривати місяцями. Мій заступник буде представляти Україну, брати участь в засіданнях, ходити на зустрічі. Відкликання посла – це форма демаршу. Це політичний сигнал. Але робота не зупиняється", - додав він.

Як повідомлялося раніше, Парламентська асамблея ради Європи (ПАРЄ) 25 червня затвердила резолюцію, яка ускладнює застосування санкцій щодо держав-членів.

Рішення призупинило режим санкцій щодо Росії. Делегація РФ відновить повноваження, які були обмежені в 2014 році через окупацію Криму.



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