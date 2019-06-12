ФСБ предъявило военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции

09:30 01.07.2019   Крым

ФСБ предъявило военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции, а также провело следственные действия в отношении нескольких из них.

Об том в группе "Защита военнопленных украинских моряков написал адвокат Николай Полозов, сообщает Crimean Human Rights Group.

"Военнопленным Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову следствие предъявило обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой)", - добавил адвокат.

Кроме того, по его информации, военнопленных и их адвокатов ознакомили с результатами проведения комиссионной ситуационной судебной экспертизы.

В течение всей следующей недели аналогичные следственные действия будут производиться в отношении оставшейся части военнопленных моряков.

Завершение данного этапа следственных действий означает завершение сбора и процессуального закрепления доказательств в рамках предварительного расследования. После чего наступит стадия ознакомления военнопленных и их адвокатов с материалами уголовного дела.

Кроме того, в связи с истечением в конце июля сроков содержания под стражей, следствие будет заявлять в Лефортовский районный суд г. Москвы ходатайство о продлении сроков содержания под стражей.

"Позиция защиты остаётся неизменной. Захваченные военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции 1949 г. «Об обращении с военнопленными», что подтверждается, в том числе, резолюциями ПАСЕ 2259 от 24.01.2019 и 2292 от 26.06.2019, а также докладом УВКПЧ ООН.

Кроме того, военные моряки обладают иммунитетом в соответствии со ст. 95 Конвенции ООН по морскому праву и в соответствии с приказом Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019 должны быть немедленно освобождены", - отметил Полозов.
 



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