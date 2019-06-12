У понеділок, 1 липня, свій 21-й день народження відзначає український політв'язень в РФ Павло Гриб.

Українець Гриб зник 24 серпня 2017 року у Гомельскій області, що у Білорусі. Він поїхав туди на зустріч із дівчиною, передає УНН.

Після цього, у вересні того ж року стало відомо, що Павло Гриб перебуває у російському слідчому ізоляторі, що у місті Краснодар. У РФ його звинуватили у тероризмі. Адвокат хлопця заявив, що Павла викрали співробітники ФСБ РФ.

Останнє, що відомо про українського політв’язня в РФ, це те, що у справі викраденого з Білорусі українця Павла Гриба очікується розгляд апеляційної скарги на вирок у справі, в якій хлопця незаконно обвинувачують у “закликах до тероризму і схилянні до теракту”.

Нагадаємо, що 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним “в закликах до тероризму і схиляння до теракту” українського політв’язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Раніше батько політв’язня Ігор Гриб стверджував, що його син вимагає невідкладної операції, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яке може привести до смерті хлопця.

Він також повідомляв, що російська сторона досі не надала інформацію про фізичний стан і допомогу засудженому в РФ політичному в’язню Павлу Грибу.