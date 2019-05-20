Разведку у берегов оккупированного Крыма провел американский беспилотник / Карта
|13:20 01.07.2019
|Крым
В воскресенье, 30 июня, вдоль побережья оккупированного Крыма несколько часов летал стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk.
Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, пишет РИА Новости Крым.
Ресурс отмечает, что беспилотник с бортовым номером 10-2043 и позывным UAVGH000 взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии и в 15:25 по московскому времени приступил к разведывательной миссии в районе линии разграничения в Донбассе, которую завершил в 16:40.
А уже спустя 40 минут (в 17:25 по мск) летательный аппарат ВВС США начал разведку вдоль черноморского побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края.
Миссия длилась более шести часов: в 23:35 беспилотник направился на аэродром базирования.
Как сообщалось ранее, в субботу вечером эсминец ВМС США Carney вошел в акваторию Черного моря для участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые стартуют 1 июля.
Ще на цю тему:
Розвідка США показала навіщо Росії Крим / Супутникові знімки
Відразу три літаки ВПС США патрулюють акваторію Чорного моря
Американський літак і безпілотник провели розвідку над Чорним морем біля окупованого Криму / Мапа
Узбережжя окупованого Криму патрулював американський стратегічний безпілотник / Мапа
Беспилотник ВВС США провел пятичасовую ночную разведку у берегов оккупированного Крыма
Польоти літаків США у Чорному морі протягом тижня