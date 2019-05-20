Разведку у берегов оккупированного Крыма провел американский беспилотник / Карта

13:20 01.07.2019   Крым

В воскресенье, 30 июня, вдоль побережья оккупированного Крыма несколько часов летал стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, пишет РИА Новости Крым

Ресурс отмечает, что беспилотник с бортовым номером 10-2043 и позывным UAVGH000 взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии и в 15:25 по московскому времени приступил к разведывательной миссии в районе линии разграничения в Донбассе, которую завершил в 16:40. ​

А уже спустя 40 минут (в 17:25 по мск) летательный аппарат ВВС США начал разведку вдоль черноморского побережья оккупированного Крыма и Краснодарского края. 

Миссия длилась более шести часов: в 23:35 беспилотник направился на аэродром базирования.

​Как сообщалось ранее, в субботу вечером эсминец ВМС США Carney вошел в акваторию Черного моря для участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые стартуют 1 июля. 



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