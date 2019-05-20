"Импортозаместить" двигатели для вертолетов "Ансат" Россия сможет лишь через 3-4 года
|13:00 01.07.2019
|Россия
"Ростех" рассчитывает "импортозаместить" двигатели для многоцелевых вертолетов "Ансат" через 3-4 года.
Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1", передает Интерфакс.
"Ансаты" выпускаются на Казанском вертолетном заводе, входящем в "Вертолеты России" "Ростеха". Они оснащаются двигателями PW207K производства Pratt & Whitney Canada.
"Пока канадские (двигатели), да. Я думаю, что года через 3-4, я надеюсь, что у нас появится уже свой", - сказал Чемезов.
Ранее сообщалось, что входящая в "Ростех" "Объединенная двигателестроительная корпорация" ведет разработку семейства двигателей для легких многоцелевых вертолетов под названием ВК-800В. Стендовые испытания силовых установок начались в 2008 году, об их итогах не сообщалось.
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