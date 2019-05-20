Sea Breeze: В Одесу прибули корвети з Румунії та есмінець зі США
|08:30 01.07.2019
|Украина
У рамках підготовки до навчань Sea Breeze в порт Одеси зайшли два румунські корвети й американський есмінець USS Carney DDG64.
Про це повідомляє "Думская", передає Укрінформ.
"Швидкохідний транспортно-десантний корабель ВМС США USNS Yuma звільнив місце есмінцю на причалі 1-К і, відшвартувавшись, пішов на великій швидкості у відкрите море", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що першим до порту підійшов румунський корвет Lastunul (бортовий 190), його пришвартували в Практичній гавані. Потім на горизонті з'явився ще один румунський корвет - Contraamiral Eustaciu Sebastian (бортовий 264).
Однак йому довелося пропустити в черзі на швартування американський ракетний есмінець Carney, який, хоча і підійшов трохи пізніше, мав пріоритет у постановці до стінки.
Завтра очікується прихід до Одеси одного з турецьких фрегатів.
Як повідомлялося раніше, учора в Одесу для участі в міжнародних навчаннях Sea Breeze-2019 зайшли грузинський катер берегової охорони "Очамчира" і болгарський корвет "Бадьорий".
Навчання Sea Breeze стартують в Україні з 1 липня. Вони будуть проходити на морі, на суходолі, в повітрі та під водою.
Ще на цю тему:
В июле в Украине начнутся учения “Си Бриз-2019”
В Одессе британские инструкторы готовят ВМС к планированию операций по стандартам НАТО
Генштаб ЗСУ розповів про масштаби навчань Sea Breeze-2019
Навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть на початку липня 2019 року.
В Одесский порт прибыл ракетный эсминец 6-го флота США USS Porter (DDG-78) - фоторепортаж
В Одесі розпочалась конференція з планування Sea Breese-2018
У Одесі завершилася плануюча конференція з проведення українсько-американського навчання «Сі Бриз-2018» / Фото
Завершились учения «Си Бриз-2017» / Фото
На Дунае в рамках «Sea Breeze-2017» десантировались морпехи Украины, США и Турции / Фото
В Болгарии начались военно-морские учения «Бриз 2017»