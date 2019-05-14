Замовлені Анкарою у Росії зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-400 прибудуть до Туреччини протягом найближчих 10 днів.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Українська правда з посиланням на телеканал NTV.

"Ми зможемо без проблем урегулювати розбіжності з США", - сказав Ердоган після переговорів з Трампом на полях саміту G20 у Японії.

На запитання про можливу купівлю американських ракет Patriot, президент Туреччини відповів: "С-400 коштують як три Patriot. Навіть за умови, що С-400 і Patriot були б однаковими, а вони не однакові, ми будемо враховувати наші інтереси".

Нагадаємо: раніше Ердоган заявив, що США не будуть вводити санкції проти Туреччини у відповідь на покупку російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400.

Сполучені Штати вирішили припинити прийом нових військових пілотів з Туреччини для навчання з пілотування винищувачів-бомбардувальників F-35 у зв'язку з купівлею Анкарою ЗРК С-400 в Росії.

США і Туреччина, два союзники по НАТО, протягом декількох місяців сперечаються через закупівлю Анкарою російської системи С-400. Вашингтон заявляє, що система являє загрозу винищувачам F-35, які Туреччина планує закупити у США.