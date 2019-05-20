В РФ офіційно заявили про початок виробництва комплексів ППО-ПРО С-500

12:20 01.07.2019   Россия

В Росії офіційно оголосили про початок виробництва перспективних систем протиракетної і протиповітряної оборони С-500 "Прометей".

Про це російським ЗМІ 30 червня заявив генеральний директор російської державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, повідомляє ZN,UA з посиланням на "УНІАН".

Як зазначив Чемезов, "Прометеями" у першу чергу планується насичувати російські збройні сили; тільки після постановки достатньої кількості систем С-500 на озброєння російських сил ППО-ПРО можна буде говорити про їхній експорт в інші країни.

Також російські військові частково відкрили завісу секретності над можливостями ЗРК С-500, проте у найзагальніших рисах: так, за їхнім твердженням, "Прометей" здатний перехоплювати гіперзвукові ракети, безпілотні літальні апарати, інші літаки, а також новітні американські винищувачі F-22 і F-35. Крім того, російські військові стверджують, що С-500 дійсно можна використовувати у якості протисупутникової зброї.

Російська система протиповітряної оборони С-500 "Прометей" розроблялася підприємством "Алмаз-Антей". Комплекс є розвитком радіолокаційної системи 96Л6Е, застосовуваної в С-300 та С-400. Радар-виявитель такої системи забезпечений активними фазованими антенними гратами і застосовується для виявлення і супроводу цілей у всьому діапазоні висот, впізнання їхньої приналежності за принципом "свій-чужий". Передбачається, що перші С-500 надійдуть до ВР РФ не раніше 2020 року.

28 травня російські ЗМІ заявили, що С-500, які повинні у майбутньому замінити СЗРС С-300 "Фаворит" та С-400 "Тріумф", насправді досить вразливі, якщо не знаходяться під прикриттям інших систем ППО – тих же "Тріумфів", "Панцирів", "Буків" та/або "Торів". На відміну від С-300 і С-400 "Прометеї", згідно з матеріалом, завжди повинні складати частину ешелонованої протиповітряної або протиракетної оборони.



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