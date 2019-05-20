Представництво президента України в Автономній Республіці Крим назвало незаконним рішення суду в Криму про передачу приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, де раніше проводила богослужіння Кримська єпархія УПЦ (КП), в користування російського Мінмайна Криму.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.

“Таке рішення суду ставить під загрозу подальшу діяльність Кримської єпархії ПЦУ. Незаконні дії окупаційної влади в Криму щодо Православної церкви України, в тому числі і таке „рішення суду“, є обмеженням свободи віросповідання — однієї з фундаментальних складових прав людини”, — йдеться в повідомленні представництва в Facebook.

Нагадаємо, підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму зобов’язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги. Таким чином суддя Вадим Шкуро постановив частково задовольнити позов Міністерства майнових і земельних відносин Криму до Кримської єпархії УПЦ (КП).

Також суд постановив, що Кримська єпархія УПЦ (КП) повинна виплатити 12 тисяч рублів державного мита.

Раніше архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що влада Криму вимагає “звільнити приміщення” Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі в Сімферополі. Російська влада Криму направила припис про “звільнення приміщень” собору.

У російському Мінмайна Криму пояснили вимогу до Кримської єпархії УПЦ (КП) покинути будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ (КП), яка перейшла в створену Православну церкву України.