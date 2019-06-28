В России признали негативное влияние санкций на поставки российского оружия
|10:20 01.07.2019
|Россия
Западные санкции негативно отразились на сроках поставки российских вооружений иностранным заказчикам.
Об этом сообщил в интервью телеканалу “Звезда” замминистра обороны РФ Александр Фомин, пишет сайт guildhall.
“Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам, в основном по тем видам вооружения, в производстве которых по заказу наших партнеров использовались иностранные комплектующие”, – рассказал он. Фомин попытался оправдаться и заявил, что плюс этой ситуации в том, что она побудила отечественных производителей либо возобновить давно закрытое производство, либо создать новое производство комплектующих, попавших под санкции.
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