Западные санкции негативно отразились на сроках поставки российских вооружений иностранным заказчикам.

Об этом сообщил в интервью телеканалу “Звезда” замминистра обороны РФ Александр Фомин, пишет сайт guildhall.

“Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам, в основном по тем видам вооружения, в производстве которых по заказу наших партнеров использовались иностранные комплектующие”, – рассказал он. Фомин попытался оправдаться и заявил, что плюс этой ситуации в том, что она побудила отечественных производителей либо возобновить давно закрытое производство, либо создать новое производство комплектующих, попавших под санкции.