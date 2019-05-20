Военные из девяти стран-членов и партнеров НАТО проходят летний базовый курс горной подготовки в Грузии.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны, пишет Грузия.Online.

Курс для 40 военных из Великобритании, США, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Польши, Украины и Армении проводят инструкторы Школы горной подготовки Сачхере (регион Имерети) имени полковника Бесика Кутателадзе.

Военнослужащих учат подъему и спуску со скал, передвижению по горному рельефу, использованию альпинистских узлов и снаряжения. Кроме того, они пересекают горные реки и преодолевают линии препятствий.

После завершения учений, иностранные военнослужащие получат сертификаты и нагрудные знаки. Летний базовый курс горной подготовки начался 16 июня и завершится 5 июля.