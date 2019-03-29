В ходе проверок продуктов питания для больниц и учреждений образования оккупированного Крыма обнаружены незаявленные изготовителем ингредиенты, а также вредные вещества и бактерии, вызывающие кишечные заболевания.

Об этом сообщила пресс-служба "крымского управления Россельхознадзора", передает РИА Новости.

По информации оккупационного ведомства, из 123 проб пищевых продуктов 39 показали положительный результат.

"Наибольшее количество проб показало наличие растительных жиров – стеринов, которыми фальсифицируют молочные продукты. Бактерии листерии и сальмонеллы обнаружены в мясных продуктах и мясе птицы. Положительных пробы дали как продукты крымских производителей, так из других субъектов — Ставропольский и Краснодарский край, Московская Брянская и Курская области", – говорится в сообщении.

Сообщается, что вся продукция, в которой были обнаружены вредные вещества, бактерии и заменители натуральных составляющих, была выведена из оборота и уничтожена.

В прокуратуру и правоохранительные органы тех регионов, где находятся производственные площадки изготовителей, направлены материалы для принятия мер реагирования.