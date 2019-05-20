Кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова 28 червня перевели із загальної камери СІЗО-1 Ростова-на-Дону в спецблок.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів журналіст Тарас Ібрагімов, пише Укрінформ.

"Журналіста Нарімана Мемедеминова (обвинуваченого в публічних закликах до терористичної діяльності) вчора 28 червня перевели із загальної камери СІЗО-1 Ростова-на-Дону в спецблок," - написав він.

Журналіст також зазначив, що під час етапу з Сімферополя в Ростов він провів 10 днів у спецблоці краснодарського СІЗО. До цього, на початку року - більше місяця в спецблоці СІЗО Сімферополя.

Як повідомлялось, 11 червня російський суд відклав перше засідання по суті у справі кримськотатарського блогера Мемедемінова у зв'язку з тим, що його не доставили з СІЗО Сімферополя в Ростов-на-Дону.

Громадянський журналіст, активіст громадського об'єднання «Кримська Солідарність» Наріман Мемедемінов був затриманий 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі після обшуку російських силовиків в його будинку. Блогера повезли на допит в управління ФСБ в Сімферополі, а 23 березня "суд" його заарештував. Затриманому висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет).

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації».