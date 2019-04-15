Есмінець USS Carney ВМС США увійшов в акваторію Чорного моря і прямує до Одеси для участі у військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019.

Прибути в порт призначення корабель повинен у неділю, 30 червня, передає ZN,UA.

На борту USS Carney знаходяться крилаті ракети Tomahawk з дальністю дії 1,6 тисяч кілометрів. Есмінець також оснащений системою протиракетної оборони Aegis.

Американський бойовий корабель увійшов у Чорне море в суботу. Командування Шостого оперативного флоту ВМС США повідомило, що участь USS Carney в навчаннях сприятиме зміцненню регіональної стабільності.

Міжнародні навчання Sea Breeze-2019 проходитимуть в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях і в північно-західній частині Чорного моря на початку липня. У них будуть задіяні близько 900 військовослужбовців і кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії.

Американський флот буде представлений есмінцем USS Carney, який вже п'ять разів заходив у Чорне море, і десантним кораблем USNS Yuma, котрий прибув до Одеси раніше.

Міжнародні військові навчання навчання Sea Breeze-2018 за участю Військово-морських сил Збройних сил України, Держприкордонслужби та військовослужбовців країн НАТО проходили в Одеській і Миколаївській областях з 9 по 21 липня минулого року. Багатонаціональний штаб розміщався на кораблі управління USS Mount Whitney, який буде знаходитися у відкритому морі. Міжнародні навчання серії Sea Breeze проводяться щорічно з 1997 року.