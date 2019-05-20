З українського Чорноморська в італійський Барі буде ходити пором. Це питання обговорювалося під час робочого візиту делегації українського уряду в Італію.

Про цю деталі урядових переговорів розповідається на сторінці Урядовий портал в Facebook.

Барі - приморське місто в Південній Італії. Це одне з найбільших міст регіону поряд з Неаполем, великий туристичний і економічний центр і найбільший пасажирський морський порт Адріатичного моря.

Чорноморськ - один з найбільших портів України.

Фото Урядовий портал