Фрегат "Гетьман Сагайдачний" ВМС ЗСУ провів бойові навчання в Чорному морі.

Навчання пройшли в суботу, 29 червня, повідомив Генштаб ЗСУ.

"Екіпаж провів тренування по артилерійському бою з кораблем противника, відбиття нападу малорозмірних швидкісних плавзасобів, а також, спільно з авіацією ВМС ЗСУ, навчання щодо виявлення та знищення підводного човна в умовах активної протидії противника", – сказано в повідомленні.

Також на фрегаті провели навчання з подолання кораблем району з мінною небезпекою, відображенню засобів повітряного нападу противника і захисту на незахищеному рейді.

"За результатами виходу в море командування корабля позитивно оцінило дії екіпажу, особливо відзначивши високий рівень підготовки артилеристів, які здійснили повне накриття та знищення умовних цілей", – заявили в Генштабі.