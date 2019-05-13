Фрегат "Гетьман Сагайдачний" провів навчання в Чорному морі / Фото
|20:05 30.06.2019
|Украина
Фрегат "Гетьман Сагайдачний" ВМС ЗСУ провів бойові навчання в Чорному морі.
Навчання пройшли в суботу, 29 червня, повідомив Генштаб ЗСУ.
"Екіпаж провів тренування по артилерійському бою з кораблем противника, відбиття нападу малорозмірних швидкісних плавзасобів, а також, спільно з авіацією ВМС ЗСУ, навчання щодо виявлення та знищення підводного човна в умовах активної протидії противника", – сказано в повідомленні.
Також на фрегаті провели навчання з подолання кораблем району з мінною небезпекою, відображенню засобів повітряного нападу противника і захисту на незахищеному рейді.
"За результатами виходу в море командування корабля позитивно оцінило дії екіпажу, особливо відзначивши високий рівень підготовки артилеристів, які здійснили повне накриття та знищення умовних цілей", – заявили в Генштабі.
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