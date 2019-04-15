Флот оккупантов ведет наблюдение за эсминцем ВМС США в Черном море
|19:45 30.06.2019
Сторожевой корабль Черноморского флота страні-агрессора "Сметливый" "контролирует" действия американского эсминца Carney.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Эсминец вошел в акваторию Черного моря 29 июня вечером.
"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Карни" сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", — заявили в Минобороны.
Подчеркивается, что наблюдать за действиями американского военного корабля будут, в том числе, с помощью электронных и технических средств флота.
"В соответствии с положениями международной конвенции Монтре, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания американского эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки", — добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США Carney вошел в акваторию Черного моря. Корабль будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze-2019.
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