Морська охорона ДПСУ отримає 20 французьких патрульних катерів / Фото
|09:20 01.07.2019
|Украина
Морська охорона Держприкордонслужби України отримає 20 французьких патрульних катерів OCEA FPB 98. Україна і Франція домовляються про спільне виробництво таких катерів.
Про це йдеться в інформації Урядового порталу.
«Морська охорона Державної прикордонної служби України отримає 20 французьких патрульних катерів OCEA FPB 98. Між Україною та Францією відбувається діалог щодо розгортання їх спільного виробництва», – йдеться у повідомленні.
Раныше питання спільного виробництва патрульних катерів для українських прикордонників обговорив під час візиту до Франції міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков з французьким міністром фінансів Бруно ле Мером.
Аваков підкреслив, що наразі в Україні відсутнє виробництво кораблів з корпусом з алюмінію.
«Легкі та маневрові ці катери будуть використовуватися прикордонниками для моніторингу кордону та проведення спецоперацій», – сказав очільник МВС.
Катер OCEA FPB 98 має довжину у 32 метри, за бажанням замовника може комплектуватись різними бойовими модулями та доглядовим човном.
Екіпаж катеру складає 13 осіб, максимальна швидкість – 35 вузлів (65 км/год), дальність ходу – 1200 миль при швидкості у 12 вузлів.
Фото ДПСУ
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