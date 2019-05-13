Морська охорона Держприкордонслужби України отримає 20 французьких патрульних катерів OCEA FPB 98. Україна і Франція домовляються про спільне виробництво таких катерів.

Про це йдеться в інформації Урядового порталу.

«Морська охорона Державної прикордонної служби України отримає 20 французьких патрульних катерів OCEA FPB 98. Між Україною та Францією відбувається діалог щодо розгортання їх спільного виробництва», – йдеться у повідомленні.

Раныше питання спільного виробництва патрульних катерів для українських прикордонників обговорив під час візиту до Франції міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков з французьким міністром фінансів Бруно ле Мером.

Аваков підкреслив, що наразі в Україні відсутнє виробництво кораблів з корпусом з алюмінію.

«Легкі та маневрові ці катери будуть використовуватися прикордонниками для моніторингу кордону та проведення спецоперацій», – сказав очільник МВС.

Катер OCEA FPB 98 має довжину у 32 метри, за бажанням замовника може комплектуватись різними бойовими модулями та доглядовим човном.

Екіпаж катеру складає 13 осіб, максимальна швидкість – 35 вузлів (65 км/год), дальність ходу – 1200 миль при швидкості у 12 вузлів.

Фото ДПСУ