В Одессу на «Си Бриз» пришел грузинский «Айленд» и болгарский корвет «Бодрый» / Фото
|19:05 30.06.2019
|Одесса
Международная морская группировка кораблей учений «Си Бриз- 2019» пополнилась очередными участниками.
По сообщению корреспондента «Думской», в 6:40 в Практическую гавань порта зашел грузинский катер береговой охраны P23 «Очамчира». Корабль является бывшим американским катером типа Island, который в прошлом году американцы передали грузинской стороне.
Примерно через час на горизонте появился болгарский малый противолодочный корабль «Бодрый», который в 8:15 зашел в Западную базу. В прошлом году болгары впервые отметились на «Си Бризе», послав корвет «Бодрый» в Одессу. Корабль относится к советскому проекту 1241.2 «Молния».
Фото Думская
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