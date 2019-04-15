Международная морская группировка кораблей учений «Си Бриз- 2019» пополнилась очередными участниками.

По сообщению корреспондента «Думской», в 6:40 в Практическую гавань порта зашел грузинский катер береговой охраны P23 «Очамчира». Корабль является бывшим американским катером типа Island, который в прошлом году американцы передали грузинской стороне.

Примерно через час на горизонте появился болгарский малый противолодочный корабль «Бодрый», который в 8:15 зашел в Западную базу. В прошлом году болгары впервые отметились на «Си Бризе», послав корвет «Бодрый» в Одессу. Корабль относится к советскому проекту 1241.2 «Молния».

Фото Думская