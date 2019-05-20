Из крупнейшего сервиса по поиску авиабилетов убрали рейсы в оккупированный Крым

08:40 01.07.2019   Крым

Перелеты в оккупированный Крым оказались недоступны в Skyscanner — это одна из крупнейших систем поиска авиабилетов. 

Это могло произойти из-за санкций, которые ЕС ввел в отношении РФ, предполагают участники рынка, сообщают Примечания со ссылкой на российские СМИ. 

Длительное прекращение выдачи авиабилетов в Крым может стоить поисковику части лояльной аудитории: в летние месяцы на перелеты в Симферополь приходится до 10% продаж авиабилетов в сегменте e-commerce, считает издание.

Из выдачи поисковой системы Skyscanner исчезли авиабилеты в Симферополь. Перелеты не отображались 28 июня с утра до вечера (нет билетов и с утра 29 июня) ни из одного крупного города России. В самой компании не смогли объяснить причину случившегося. Один из собеседников издания, знакомых с деятельностью компании, настаивает, что речь идет о технических неполадках. Другой источник издания на туристическом рынке считает, что нет ничего удивительного в том, что компании пришлось прекратить работу в оккупированном Крыму. «Санкции США предполагают, что если бизнес не работает напрямую с крымскими компаниями, то он находится в рамках правового поля. Но европейские санкции более суровые: чтобы их избегать, тревел-компании вынуждены менять юрисдикции»,— объясняет он.

Собеседник "Коммерсанта" указывает, что речь, в частности, может идти о блокировки банками счетов компании.

На сайте других крупных поисковых систем — Momondo, Kayak и Aviasales — в пятницу, 28 июня, проблем с авиабилетами из городов России в Симферополь не возникало. Представитель Aviasales пояснил изданию, что компания провела аудит и существующие нормы при модели дистрибуции не запрещают искать билеты в Симферополь.

Туристические сервисы уже не первый раз испытывают сложности с работой в оккупированном Крыму. Так, полуостров традиционно не представлен в системе бронирования Airbnb. Сервис Booking.com с лета прошлого года работает на полуострове в ограниченном режим. Поиск авиабилетов на аннексированный полуостров недоступен на сервисе Expedia.



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