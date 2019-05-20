Оккупационные власти Крыма продолжают распродавать "госсобственность"
|08:00 01.07.2019
|Крым
Оккупационные власти Крыма выставят на аукцион ряд объектов недвижимости, находящихся в "государственной собственности".
Об этом сообщила пресс-служба "министерства имущества и земельных отношений" оккупированного Крыма, передают Примечания.
В частности, на торги планируется выставить нежилое здание – дом быта общей площадью 1041,1 кв. м, расположенное в пгт Ленино, а также здания и сооружения, расположенные в Алуште по улице Красноармейской, недвижимое имущество керченской базы отдыха «Пролив», сообщает пресс-служба.
Также "парламентом" оккупированного полуострова согласовано отчуждение двух нежилых помещений, находящихся на улице Багликова в Алуште, трех объектов недвижимого имущества в Керчи по улице Галины Петровой, пяти объектов недвижимости гостиницы «Моряк» в Феодосии, четырех объектов оздоровительного комплекса «Пивденный», расположенного в пгт Черноморское.
Кроме того, на аукцион планируется выставить нежилые здания, расположенные в селе Молочное Сакского района, недвижимое имущество, в количестве трех объектов, расположенное в поселке Заозерное, и другие лоты.
Отмечается, что указанное недвижимое имущество закреплено "на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением" Распорядительная дирекция имущества оккупированного Крыма.
Ще на цю тему:
Окупаційна влада незаконно забирає храм у Кримської єпархії ПЦУ, - представництво президента України в АРК
Оккупационные власти оценили "упущенную выгоду" от украинского Крыма в 2,5 трлн рублей
Уровень загрузки оборонных предприятий в оккупированном Крыму не дотягивает до половины
Суд обязал РФ выплатить крупную компенсацию крымской журналистке
В оккупированной Феодосии закрывают последний вуз
Український політв’язень Балух знову оголосив голодування — лист
В Крыму арестовали имущество бахчисарайского завода «Дориндустрия»
На Приазов’ї проведено спільні навчання кораблів та катерів морської охорони ДПСУ та ВМС України
Оккупанты Крыма предлагают в пять раз увеличить компенсации вкладчикам украинских банков
В оккупированной Керчи пройдет форум «Армия-2019»