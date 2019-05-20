Оккупационные власти Крыма выставят на аукцион ряд объектов недвижимости, находящихся в "государственной собственности".

Об этом сообщила пресс-служба "министерства имущества и земельных отношений" оккупированного Крыма, передают Примечания.

В частности, на торги планируется выставить нежилое здание – дом быта общей площадью 1041,1 кв. м, расположенное в пгт Ленино, а также здания и сооружения, расположенные в Алуште по улице Красноармейской, недвижимое имущество керченской базы отдыха «Пролив», сообщает пресс-служба.

Также "парламентом" оккупированного полуострова согласовано отчуждение двух нежилых помещений, находящихся на улице Багликова в Алуште, трех объектов недвижимого имущества в Керчи по улице Галины Петровой, пяти объектов недвижимости гостиницы «Моряк» в Феодосии, четырех объектов оздоровительного комплекса «Пивденный», расположенного в пгт Черноморское.

Кроме того, на аукцион планируется выставить нежилые здания, расположенные в селе Молочное Сакского района, недвижимое имущество, в количестве трех объектов, расположенное в поселке Заозерное, и другие лоты.

Отмечается, что указанное недвижимое имущество закреплено "на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением" Распорядительная дирекция имущества оккупированного Крыма.