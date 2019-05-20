На одном из военных полигонов в Республике Дагестан и стрельбище Пески Артиллерийские в Астраханской области с военнослужащими Каспийской флотилии проведут сборы со снайперами и гранатометчикам подразделений морской пехоты.

В ходе сборов обучаемым предстоит изучить основы и правила ведения эффективного огня из штатного оружия, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Снайперы КФл в процессе практической подготовки изучат способы ведения стрельбы из положения лёжа, с колена и стоя. Научатся крепить системы прицеливания к оружию, рассчитывать и вводить боковые поправки на ветер, правильно выбирать точку прицеливания и вести огонь по неподвижным и движущимся целям, применяя специальные формулы для решения сложных огневых задач.

На общих занятиях по тактической подготовке снайперы и гранатомётчики освоят навыки правильного выбора и оборудования огневых позиций для скрытного ведения огня, передвижения на поле боя, с использованием для укрытия и маскировки ландшафта местности и подручных средств.

Гранатометные расчеты РПГ-7 изучат тактику действий как одиночно, так и в составе подразделения, отработают навыки ведения огня по бронированным целям и фортификационным сооружениям условного противника.

Наводчики бронетранспортеров в ходе сборов изучат боевые возможности вооружения БТР-82А, приобретут навыки подготовки боеприпасов к боевому применению, ведения разведки целей, определения исходных установок для стрельбы, поражения противника на предельных дальностях в ночное и дневное время, в движении и на месте.

Всего в сборах в течение 30 дней примет участие более 200 гранатометчиков, снайперов и наводчиков БТР-82А из подразделений морской пехоты КФл.