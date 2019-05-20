Плавмастерская ПМ-138 и танкер «Иван Бубнов» Черноморского флота отправились в Средиземном море
|18:30 30.06.2019
|Крым
В соответствии с плановой ротацией сил плавучая мастерская Черноморского флота страны-агрессора «ПМ-138» и танкер «Иван Бубнов» совершают переход из Севастополя в Средиземное море.
Суда обеспечения будут выполнять задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море, сообщает пресс-служба Минобороны России.
29 июня суда обеспечения совершили проход через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.
В период нахождения вспомогательных судов в составе группировки, экипаж танкера будет осуществлять заправку и пополнение кораблей различными материальными средствами, а экипаж плавмастерской обеспечивать поддержания технической готовности кораблей и судов российского Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в Средиземном море.
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