В оккупированном Севастополе, в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019», состоялся динамичный показ боевых возможностей корабельного состава Черноморского флота страны-агрессора.

В акватории Севастопольской бухты экипажами кораблей флота были представлены эпизоды боевого применения корабельных сил в ходе динамического показа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Экипажи тральщиков продемонстрировали свои боевые возможности по уничтожению минных заграждений.

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» совместно с вертолетом Ка-27ПЛ продемонстрировали эпизод по поиску подводной лодки.

Фрегат «Адмирал Макаров» продемонстрировал свои возможности по уничтожению подводных лодок и атакующих торпед противника с пуском глубинных бомб из реактивно- бомбомётной установки РБУ-6000.

Также демонстрационные полёты исполнили вертолёты Ка-52, Ми-8н, самолеты Су-30см, Су-24 и другие.

В ходе всех эпизодов при демонстрации боевых возможностей были широко использованы холостые боеприпасы и средства имитации.