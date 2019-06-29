Посол США в Молдові Дерек Хоган стверджує, що не обіцяв і не давав ніяких гарантій безпеки екслідеру Демпартії Володимиру Плахотнюку в обмін на мирну передачу влади новому керівництву Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на NewsMaker.

Нагадаємо, мирна передача влади в Молдові почалася після розмови лідера партії влади Влада Плахотнюком з послом Дереком Хоганом. Після цього Плахотнюк покинув країну, імовірно - - через Придністров'я він дістався до Одеси, а потім - до Києва.

Зараз, за ​​даними молдавських ЗМІ він знаходиться в США.

Дерек Хоган розповів про зустріч, яку він провів з Володимиром Плахотнюком в офісі Демпартії 14 червня - незадовго до того, як Плахотнюк покинув Молдову. За словами дипломата, зустріч тривала близько півгодини. "Не було ніяких домовленостей між США і Плахотнюком стосовно демократичної передачі влади в Молдові, наприклад про те, що якщо він йде, то отримує якийсь захист - такого не було", - сказав Хоган.

Більш того, дипломат зазначив, що, якщо в США отримають запит на екстрадицію політика, і зібрані там дані будуть переконливими, то "абсолютно можливо", що його видадуть Молдові.

"Це абсолютно можливо, зрозуміло в рамках нашої системи юстиції. Якщо уряд США отримає такий запит, воно його проаналізує. І якщо на підставі справи буде зроблено висновок, що він повинен бути виданий, то це буде зроблено ", - додав Дерек Хоган.