«Си Бриз»: Новейший транспортно-десантный катамаран ВМС США зашел в одесский порт / Фото
|13:45 29.06.2019
|Украина
Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma за ночь пересек Черное море и сегодня утром зашел в порт Одесса.
Как передает «Думскя», примерно в 11:00 катамаран ошвартовался у причала 1к.
Yuma доставил в Украину подразделение (скорее всего, батальон) американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях «Си Бриз-2019».
В ближайшее время в порт зайдет еще один корабль ВМС США - ракетный эсминец USS Carney DDG64.
USNS Yuma — восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров.
Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил приводят в движение водометные движители, разгоняющие корабль до безумных 43 узлов (79 км/ч!). Полное водоизмещение 2400 тонн. Может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.
Катамаран выглядит очень необычно для нашего глаза. Он сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается.
Фото Думская
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