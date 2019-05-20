Російське слідство пред'явило звинувачення в остаточній його редакції вісьмом з двадцяти чотирьох військовополонених українських моряків.

Про це повідомив координатор групи адвокатів українських військовополонених Микола Полозов у своєму Facebook, пише ZN,UA.

"На цьому тижні Слідче управління ФСБ Росії провело слідчі дії стосовно частини військовополонених українських моряків. Військовополоненим Євгену Семідоцькому, Юрію Будзило, Богдану Небилиці, Володимиру Терещенку, Андрію Оприско, Андрію Драчу, Андрію Ейдеру та Сергію Попову слідство пред'явило звинувачення в остаточній редакції за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації, вчинене організованою групою)", – написав Полозов.

Крім цього, моряків та їхніх захисників ознайомили з результатами проведення комісійної ситуаційної судової експертизи; протягом наступного тижня такі ж слідчі дії росіяни планують провести у відношенні решти українських моряків, додав Полозов.

"Завершення даного етапу слідчих дій означає завершення збору та процесуального закріплення доказів у рамках попереднього розслідування. Після чого настане стадія ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з матеріалами кримінальної справи", – пояснив він.

Полозов також зазначив, що черговий термін незаконного утримання військовополонених українців під вартою підходить до кінця, у зв'язку з чим слідство має намір звернутися до суду з вимогою продовжити термін арешту моряків.

"Позиція захисту залишається незмінною. Захоплені військові моряки є військовополоненими і перебувають під захистом III Женевської конвенції 1949 р. Про поводження з військовополоненими", – зазначив адвокат.

Напередодні МЗС РФ направило українському Міністерству закордонних справ дипломатичну ноту, в якій країна-агресор фактично просить гарантувати переслідування українських військовополонених моряків. В українському дипломатичному відомстві заявили, що така пропозиція РФ є неприйнятною і загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітетів військових кораблів. Про таку позицію Україна вже повідомила Міжнародний трибунал ООН.

Нагадаємо, в кінці призначеного строку Росія відзвітувала Міжнародному трибуналу ООН з морського права щодо виконання вимоги про звільнення українських військовополонених моряків. Однак, українців досі утримують в Московському СІЗО "Лефортово". Адже Росія продовжує маніпулювати власним розумінням наказу трибуналу.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ звільнити два катери, рейдовий буксир ВМС України і 24 українських моряків. Рішення підтримали 19 суддів, російський суддя голосував "проти".

25 листопада 2018 року російські спецпризначенці атакували та захопили два катери та рейдовий буксир ВМС України, які прямували з Одеси до Маріуполя, перехід здійснювався згідно з нормами міжнародного права. Поранення дістали кілька моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовця.