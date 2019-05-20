У РФ вісьмом українським морякам пред'явлено обвинувачення у остаточній редакції

12:15 29.06.2019   Крым

Російське слідство пред'явило звинувачення в остаточній його редакції вісьмом з двадцяти чотирьох військовополонених українських моряків.

Про це повідомив координатор групи адвокатів українських військовополонених Микола Полозов у своєму Facebook, пише ZN,UA.

"На цьому тижні Слідче управління ФСБ Росії провело слідчі дії стосовно частини військовополонених українських моряків. Військовополоненим Євгену Семідоцькому, Юрію Будзило, Богдану Небилиці, Володимиру Терещенку, Андрію Оприско, Андрію Драчу, Андрію Ейдеру та Сергію Попову слідство пред'явило звинувачення в остаточній редакції за ч. 3 ст. 322 КК РФ (незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації, вчинене організованою групою)", – написав Полозов.

Крім цього, моряків та їхніх захисників ознайомили з результатами проведення комісійної ситуаційної судової експертизи; протягом наступного тижня такі ж слідчі дії росіяни планують провести у відношенні решти українських моряків, додав Полозов.

"Завершення даного етапу слідчих дій означає завершення збору та процесуального закріплення доказів у рамках попереднього розслідування. Після чого настане стадія ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з матеріалами кримінальної справи", – пояснив він.

Полозов також зазначив, що черговий термін незаконного утримання військовополонених українців під вартою підходить до кінця, у зв'язку з чим слідство має намір звернутися до суду з вимогою продовжити термін арешту моряків.

"Позиція захисту залишається незмінною. Захоплені військові моряки є військовополоненими і перебувають під захистом III Женевської конвенції 1949 р. Про поводження з військовополоненими", – зазначив адвокат.

Напередодні МЗС РФ направило українському Міністерству закордонних справ дипломатичну ноту, в якій країна-агресор фактично просить гарантувати переслідування українських військовополонених моряків. В українському дипломатичному відомстві заявили, що така пропозиція РФ є неприйнятною і загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітетів військових кораблів. Про таку позицію Україна вже повідомила Міжнародний трибунал ООН.

Нагадаємо, в кінці призначеного строку Росія відзвітувала Міжнародному трибуналу ООН з морського права щодо виконання вимоги про звільнення українських військовополонених моряків. Однак, українців досі утримують в Московському СІЗО "Лефортово". Адже Росія продовжує маніпулювати власним розумінням наказу трибуналу.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ звільнити два катери, рейдовий буксир ВМС України і 24 українських моряків. Рішення підтримали 19 суддів, російський суддя голосував "проти".

25 листопада 2018 року російські спецпризначенці атакували та захопили два катери та рейдовий буксир ВМС України, які прямували з Одеси до Маріуполя, перехід здійснювався згідно з нормами міжнародного права. Поранення дістали кілька моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовця.



Ще на цю тему:

14:45 29.06.2019
Трамп зробив тему українських моряків однією з пріоритетних – Путін
11:45 29.06.2019
Волкер: Російська пропозиція щодо моряків була пасткою
10:15 29.06.2019
В оккупированном Севастополе состоялось открытие военно-технического форума «Армия-2019»
07:54 27.06.2019
У Варшаві перед посольством Росії вимагали звільнення українських моряків
21:30 26.06.2019
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу через російську ноту
20:20 26.06.2019
Оккупанты построят в Крыму к концу 2020 года радиолокационную станцию
19:50 26.06.2019
Росія вимагає від України гарантій, що полонених моряків покарають за законами РФ
16:20 26.06.2019
Экипаж БДК ЧФ оккупантов и морская пехота отработали организацию погрузки десанта на корабль / Фото
15:40 26.06.2019
Оккупанты проведут в Севастополе «международный военно-технический форум «Армия-2019»
20:30 25.06.2019
Керченська криза: Обвинувачення всім військовополоненим морякам висунуть до 9 липня
19:00 25.06.2019
Захоплені ФСБ Росії українські кораблі зникли з порту Керчі / Фото
18:20 25.06.2019
Патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков" проходит Ла-Манш
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
12:00 10.06.2019
Бойові літаки, танки й гармати: Туреччина та Азербайджан проводять військові навчання / Відео
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:00 27.06.2019
Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари после рекордного падения, вспомнил пример Украины
14:22 27.06.2019
Протести в Грузії тривають сьому ніч, з депутата-опозиціонера зняли недоторканність
12:05 27.06.2019
Wizz Air свяжет Кутаиси с еще 12 европейскими городами
19:00 26.06.2019
В Тбилиси освободили из-под стражи всех задержанных на акции протеста 20-21 июня
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:15 29.06.2019
США не давали гарантій безпеки екслідеру Молдови
18:52 27.06.2019
Додон заявил о возобновлении сотрудничества между парламентами РФ и Молдовы
21:00 26.06.2019
Конституційний суд Молдови пішов у відставку у повному складі
19:20 26.06.2019
Уряд Молдови прагне відмовитися від електроенергії з Придністров'я
Всі новини країни
Россия Россия
13:04 28.06.2019
Корабли Каспийской флотилии провели совместное учение с авиацией ЮВО по противовоздушной обороне
10:02 28.06.2019
Аэромобильная группа ЮВО уничтожила «террористов» во время генеральной тренировки динамического показа техники на МВТФ «Армия-2019»
09:31 28.06.2019
В крымском лесу нашли письмо из 1984 года с признанием в любви к девушке
08:30 28.06.2019
Экипажи БТР-82АМ российской военной базы в Абхазии выполнили на горных полигонах стрельбы по новым методикам
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
11:15 29.06.2019
Туреччина завдала удару по силах Асада та попередила Росію
09:52 26.06.2019
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему ППО
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
15:00 21.06.2019
ЄС обіцяє «нем’які» заходи проти Туреччини через буріння у територіальних водах Кіпру
Всі новини країни
Украина Украина
14:45 29.06.2019
Трамп зробив тему українських моряків однією з пріоритетних – Путін
13:45 29.06.2019
«Си Бриз»: Новейший транспортно-десантный катамаран ВМС США зашел в одесский порт / Фото
12:15 29.06.2019
У РФ вісьмом українським морякам пред'явлено обвинувачення у остаточній редакції
11:45 29.06.2019
Волкер: Російська пропозиція щодо моряків була пасткою
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд