Волкер: Російська пропозиція щодо моряків була пасткою
|11:45 29.06.2019
|Крым
Пропозиція РФ повернути полонених українських моряків на умовах продовження кримінального переслідування в Україні - це зневага до правосуддя та ООН, переконаний Курт Волкер.
Про це спецпредставник Держдепу США по Україні заявив у коментарі Polygraph.info, пише Укрінформ.
“На думку Волкера, російська “пропозиція” Україні взяти участь у кримінальному провадженні щодо моряків була зневагою до правосуддя, адже для їх затримання не було підстав. Це також зневага до ООН та українського суверенітету”, - зазначає видання.
Розповсюдивши посилання на цю публікацію у Twitter, Волкер додав, що пропозиція Росії була “пасткою”.
Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Згодом Клімкін назвав російську пропозицію “пасткою”.
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