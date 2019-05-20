Пропозиція РФ повернути полонених українських моряків на умовах продовження кримінального переслідування в Україні - це зневага до правосуддя та ООН, переконаний Курт Волкер.

Про це спецпредставник Держдепу США по Україні заявив у коментарі Polygraph.info, пише Укрінформ.

“На думку Волкера, російська “пропозиція” Україні взяти участь у кримінальному провадженні щодо моряків була зневагою до правосуддя, адже для їх затримання не було підстав. Це також зневага до ООН та українського суверенітету”, - зазначає видання.

Розповсюдивши посилання на цю публікацію у Twitter, Волкер додав, що пропозиція Росії була “пасткою”.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Згодом Клімкін назвав російську пропозицію “пасткою”.